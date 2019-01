Tesob Başkanı Metin Kara Açıklaması

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, esnaf ve sanatkarın ülkesi için üretmeye, çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında dış etkilerle ekonomide yaşanan dalgalanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan kur farkının en çok ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkarı etkilediğini belirtti.



Her şeye rağmen esnaf ve sanatkarın ekonominin can damarı olmaya, ülkesi için üretmeye ve çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Kara, şu değerlendirmede bulundu:



"Esnafımızın ayakta kalabilmesi için devletimizin verdiği desteklerin yanı sıra kredi ve kefalet kooperatifleri de bu zor dönemde üretimin sürmesi, piyasanın canlılığını koruması için elinden geldiğince can suyu vermeye devam etmiştir. 2017 yılında Trabzon'da 3 bin 266 yeni iş yeri açılırken, bu rakam 2018 yılında 3 bin 241 olarak gerçekleşti. Kapanan iş yeri sayısı 2017'de bin 514 iken 2018 yılında bin 470'e geriledi. Bu rakamlar da esnaf ve sanatkarımızın üretime devam etmek için tüm gücünü ve imkanlarını seferber ettiğinin göstergesidir. Temennimiz, 2019 yılının ülkemiz, esnaf ve sanatkarımız açısından bolluk ve bereket içinde geçmesidir. Esnaf ve sanatkarımızın gelişen ve büyüyen piyasa şartları ve teknoloji karşısında ayakta kalabilmesi için verilen desteklerin artırılması da yetkililerden talebimizdir."



Kara, değişen piyasa koşullarına göre yeni tarife taleplerinin de kendilerine ulaştığını kaydederek, "Bu tür talepleri yasanın bize çizdiği çerçeve içinde hem halkımızın hem de esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmayacağı şekilde çözmek için gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

