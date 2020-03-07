TESOB Başkanı Metin Kara Açıklaması - Son Dakika

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon'daki esnaf ve sanatkarın yaklaşık yüzde 15'ini kadınların oluşturduğunu bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların iş dünyasında, sanatta, politikada, sporda daha fazla söz sahibi olmasının ülkenin gücüne güç katacağını belirtti.

Türkiye'de kadın esnaf ve sanatkar sayısının son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

"Trabzon'da da kadın esnaf ve sanatkar sayımız 2019 rakamlarına göre 3 bin 794'e yükseldi. Bu rakam toplam esnaf sayımızın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Kadınların iş yaşamında söz sahibi olması, iş yeri açması, yöneticilik yapması, ekonomiye katkı vermesi ülkemizin geleceği adına da son derece önemlidir. Kadınlarımızın iş yaşamına katılması için devletimiz tarafından verilen desteklerin artarak sürmesini bekliyoruz."

Kara, Trabzon'da kadınların üretimdeki gücünü vurgulaması açısından yılın ahisi seçimlerinin de önemli olduğuna işaret ederek, "Bilindiği gibi 2016 yılında Türkiye'de yılın ahisi, Trabzon'da terzilik yapan Emine Coşkuner seçilmişti. 2019 yılında da Çarşıbaşı'nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka Türkiye'de yılın kalfası seçilerek Karadeniz kadınının üretimdeki gücünü bir kez daha tüm Türkiye'ye duyurmuştu." ifadesini kullandı.