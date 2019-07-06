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TESOB'dan esnafa tarife ve etiket uyarısı

47 dakika önce

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, turizm sezonu nedeniyle yetkili kurumlar tarafından özellikle hizmet sektöründeki iş yerlerine yönelik olarak tarife, etiket ve tarifeyle uyumlu menü denetimlerinin başladığını belirterek "Esnafımızın cezai...

TESOB'dan esnafa tarife ve etiket uyarısı, System.String[]
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, turizm sezonu nedeniyle yetkili kurumlar tarafından özellikle hizmet sektöründeki iş yerlerine yönelik olarak tarife, etiket ve tarifeyle uyumlu menü denetimlerinin başladığını belirterek "Esnafımızın cezai yaptırımlarla karşılaşarak mağduriyet yaşamaması için mutlaka resmi tarifesini bağlı bulunduğu odadan alması gerekmektedir. Ayrıca her ürünün fiyat etiketi de bulundurulmalıdır" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, turizm sezonunun başlamasının ardından Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve TESOB tarafından işyeri ve ticari araçlarda denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çekti. Kara "Hem ilçelerdeki belediyeler ve esnaf odalarımız, hem de birliğimizin denetim ekibin tarafından işyeri ve ticari araçlarda, tarife, etiket ve güncel tarifeyle uyumlu menü denetimleri devam etmektedir. Turizm bölgeleri başta olmak üzere başlatılan denetimler sezon boyunca sürecektir. Esnafımızın cezai yaptırımlarla karşılaşarak mağduriyet yaşamaması için ilgili esnaf odalarından tarifelerini mutlaka alması ve işyerinin görünür bir yerine asması, tüm ürünlerine etiket koyması, ayrıca özellikle yiyecek - içecek sektöründeki esnafımızın güncel tarifeleriyle ilgili menülerini masalarda bulundurmaları gerekmektedir" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, ilgili meslek odalarının üyesi olan esnaf ve sanatkarlara tarifelerini vermesi gerektiğinin de altını çizerek, "Her oda, üyesi olan esnaf ve sanatkar sayısı kadar tarifeyi birliğimizden almaktadır. Bu tarifeleri de üyelerine dağıtmakla yükümlüdür" diye konuştu.

Başkan Kara, vatandaşları da özellikle tarifesi olmayan, ürünlerine etiket koymayan esnafları yetkililere bildirmeleri konusunda uyararak "En iyi denetim mekanizması her zaman olduğu gibi halkın kendisidir. Vatandaşlarımıza çağrımdır; tarifesi olmayan, ürünlerine etiket koymayan, menüsünde tarifesinden yüksek fiyat yer alan kişileri gerek birliğimize gerekse ilgili yetkili makamlara bildirin. Gereğinin yapılacağından da emin olun" şeklinde konuştu.

Başkan Kara, tarife ve etiket uygulamasının hem Ahiliğin hem de vatandaşa karşı sorumluluğun gereği olduğunu belirterek, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan yoksa tarifelerini edinmelerini rica ediyorum. Trabzon turizm kenti olacaksa bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Birbiriyle uyumlu fiyat politikası da bunun en önemli noktalarından biridir" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
Trabzon, Ekonomi
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