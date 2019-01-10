Tespih Çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir iş yerinden ve park halindeki bir araçtan tespih çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir iş yerinden ve park halindeki bir araçtan tespih çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Fethiye Sokak'ta F.G.'ye ait iş yerinin camını taşla kıran henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar, 15 adet tespihi alıp kaçtılar. Şahıslar daha sonra 100 metre ileride Bülbül Sokak'ta park halindeki 34 GPE 23 plakalı minibüse girerek araç içerisinde bulunan 2 adet tespihi aldıktan sonra, iş yerinden çaldıkları tespihlerin kutularını minibüste bırakarak kaçtılar. İş yerinde ve minibüste inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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