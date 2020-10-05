Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu - Son Dakika

Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu

İZMİR'de el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme alışkanlığı olarak bilinen 'dermatofaji' hastalığından tespih çekerek kurtulan Utku Can Bahçıvan (30), ustalara özel olarak hazırlattığı farklı tespihleriyle zengin bir koleksiyonun sahibi oldu.

Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu, System.String[]

İZMİR'de el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme alışkanlığı olarak bilinen 'dermatofaji' hastalığından tespih çekerek kurtulan Utku Can Bahçıvan (30), ustalara özel olarak hazırlattığı farklı tespihleriyle zengin bir koleksiyonun sahibi oldu. Koleksiyonunda 80'den fazla tespihi bulunan Bahçıvan, özellikle antibakteriyel özelliğiyle birçok faydası bulunan kuka ve kehribar taşlı tespihlerinin bu dönemde çok ilgi çektiğini söyledi.

İzmir'de evli ve iki çocuk babası, müteahhit Utku Can Bahçıvan çocukluğundan gelen tırnak eti yeme alışkanlığından tespih çekerek kurtuldu. Üniversite öğrencisiyken bir yakınının tavsiyesi üzerine kendisine hediye ettiği kırmızı tespihi çekmeye başlayan Bahçıvan, sayıları giderek artan tespihleri bir koleksiyona dönüştürdü. Maddi değeri 8 ile 10 bin TL'ye kadar yükselen özel yapım tespihlerine gözü gibi bakan Bahçıvan, koleksiyonunu iş yerinde yaptırdığı camlı vitrinin içinde sergiliyor. Her gün giydiği kıyafete uyumlu tespihini yanında taşıyan Utku Can Bahçıvan, "11 yıl önce üniversiteye giderken tırnak etlerini yerdim. Sevdiğim bir abimizin bir sözü üzerine tespih koleksiyonuna başladım. Tırnak etimi çok yediğim için bana bir tespih hediye etmişti. 'Bunu çektiğin zaman bu alışkanlıktan kurtulursun' dedi ve bana kırmızı bir tespih verdi. Zamanla hoşuma gitti. Ustalara özel tespihler yaptırmaya başladım" dedi.Evinde ve iş yerinde 80'den fazla tespihi bulunduğunu anlatan Bahçıvan, hepsinin kendisi için kıymetli olduğunu belirtip, şöyle konuştu: "Beni tanıyanlar, çoğunlukla hediye olarak tespih getirir. Ben de sevdiklerime tespih armağan veririm. Kıyafetime uygun olanları alıp, yanımda taşıyorum. Beyaz giyersem beyazı alırım, takılarıma, telefonuma uygun olanları seçer gündelik hayatta da kullanırım. Pandemi sürecinde kuka doğal dezenfektan olduğu için buna yöneldim. Kuka tespihi Osmanlı döneminden bugüne kadar hammaddesi antibakteriyel özellik taşıdığı için dezenfektan şeklinde kullanılıyor. Elimizdeki kötü bakterilerden arındırır ve mikropların ölmesini sağlar."KOLEKSİYONU DOSTLUKLAR KAZANDIRDIKoleksiyonunda en özel olanının ilki olduğunu dile getiren Utku Can Bahçıvan, onu kaybetme korkusuyla yanına dahi almadığını ve hep camlı vitrinin içinde sakladığını söyledi. Her birinin manevi değeri olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları anlattı:

"Hepsinin benim için değeri çok fazla. Maddi değeri de 8 ile 10 bin lira arasında değişen tespihlerim var. Kötü alışkanlığım yok. Bu yüzden tespihe harcadığım para bana koymuyor. Bununla deşarj oluyorum. Baltık, damla, kehribar tespihlerim var. Tek tek el işçiliğiyle işlenmiş olanlar var, mavi yeşil dominik diye adlandırılan kehribarlar var. İnci ve Oltu taşı olanlar var. Hemen hemen her yöreden topladım, güzel ve zengin bir koleksiyonum oldu. Ustalar buraya gelip koleksiyonuma bakıyor. Tespihleri çıkarıp sohbetler ediyoruz. Bu sayede güzel dostluklar da geliştirdim."


Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu
Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi         
13:20
Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis         
11:58
Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı         
11:38
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:37
Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı         
10:15
Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı         
10:01
GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak         
09:31
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu         
09:30
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 14:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei