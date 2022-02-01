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TESPİH HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika

TESPİH HIRSIZI YAKALANDI

01.02.2022 13:14

İSTANBUL'da işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Mustafa D.(27) polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Mustafa D.(27) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin girdiği bir işyerinden toplam 15 bin lira değerinde iki adet tespih de çaldığı öğrenildi. Daha önceden 12 kez polise geliş kaydı bulunan Mustafa D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da 12 Ocak'ta polise başvuran Ş.B. ile G.Y. iş yerlerinin soyulduğunu söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı kişiler bu kez 24 Ocak tarihinde Avcılar, Tahtakale mahallesinde bir başka işyerinden hırsızlık yaptı. Şüpheliler Ş.B.'ye ait işyerinde bulunan toplam değerleri 15 bin lira olan kehribar taşı tespihler ile bir bilgisayarı çalarak kaçtı.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada hırsızlığın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Hırsızların bilgisayar çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Mustafa D., gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin 3 hırsızlık olayına da katıldığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden de 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili 2 kişinin daha arandığını söyledi.

TESPİH HIRSIZI YAKALANDI
TESPİH HIRSIZI YAKALANDI
TESPİH HIRSIZI YAKALANDI
TESPİH HIRSIZI YAKALANDI

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Avcılar, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TESPİH HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika


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