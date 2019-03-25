Son Dakika Haberleri: Tespih Satan Yaşlı Adama Vuran Kişiye Cemaatten Tepki

Tespih Satan Yaşlı Adama Vuran Kişiye Cemaatten Tepki

30 dakika önce

AVCILAR Merkez Ulu Camii'nde tespih satan Ahmet Durusoy (75), bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Tespih Satan Yaşlı Adama Vuran Kişiye Cemaatten Tepki, System.String[]
AVCILAR Merkez Ulu Camii'nde tespih satan Ahmet Durusoy (75), bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Namazdan çıkanlar, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen yaşlı adamı yerden kaldırırken, saldırganı da yakalayarak tartakladı.

 

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı. Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

Merkez, Avcılar, Güncel
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