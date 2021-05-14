- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor - Son Dakika

- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor

14.05.2021 13:32

- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor Büyüteç kullanıyor, tespih habbelerine Osmanlı padişahlarının portreleri ve tuğralarını işliyor Sanatçı Arya Kamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'ye hediye olarak gönderilen tespihleri de işledi...

- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor

Büyüteç kullanıyor, tespih habbelerine Osmanlı padişahlarının portreleri ve tuğralarını işliyor

Sanatçı Arya Kamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'ye hediye olarak gönderilen tespihleri de işledi

İZMİR - İzmir'de yaşayan minyatür sanatçısı Arya Kamalı, tespih tanelerine sanatını işliyor. Her bir tespih habbesine Osmanlı padişahlarının portrelerini ve tuğralarını nakşeden Kamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'ye hediye olarak gönderilen tespihleri de işlediğini belirtti.

İzmir'de yaşayan Arya Kamalı, gençlik yıllarında babası ve ağabeyi sayesinde minyatür sanatıyla ilgilenmeye başladı. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde okurken, minyatür sanatını profesyonel olarak icra eden Kamalı, yaklaşık 6 yıldır da tespih tanelerine minyatür nakşediyor. Kamalı, bugüne dek en küçüğü 12 milim, en büyüğü ise 30 milim olan tespih habbelerine Osmanlı padişahlarının portreleri ve onların tuğralarını, 99 Esma'ül Hüsna'yı, ayetleri, duaları ve en güzel camileri işliyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler aldığını dile getiren sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'ye hediye olarak gönderilen tespihleri de işlediğini söyledi.

"Tespih bir tutkudur"

Tespihe minyatür nakşetme işlemini büyüteç yardımıyla yapan Kamalı, hikayesini şu sözlerle anlattı: "Minyatür sanatına ilgim vardı ancak bunu profesyonelliğe dökmeyi düşünmemiştim. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliğini kazanıp okumaya başladığımda minyatür sanatını daha ciddi bir şekilde icra etmeye başladım. Daha sonra bir koleksiyoner arkadaşım tespihlere minyatür işlememi önerdi. Konu ilgimi çekti ve yapmaya başladım. Yaklaşık 6 yıldır tespihlere minyatür işliyorum. Çalıştıkça tespih camiasının ne derece büyük olduğunu fark ettim. Öyle farklı kesimlerden tespih almaya gelen var ki inanamazsınız. Tespih bir tutkudur. Çok yüksek fiyatlara tespih satan ve alan var" dedi.

Uzun ve zahmetli süreç

Yaptığı işten büyük keyif aldığını ifade eden Kamalı, "Tespihin üzerine padişah portreleri çizmek, üzerine dualar yazmak benim için çok keyifli. Minyatürde küçük çizimler yapmak önemlidir. Tespihte de alan çok küçük olduğu için çok farklı bir deneyim oluyor. Minyatürü küçük bir dünyaya sığdırıyorsunuz. Bugüne dek minyatür çalıştığım en küçük tespih habbesinin boyu 12 milimdi. En büyük habbe ise 3 santimdi. Tespih üzerinde çok ince çalışmanız gerekiyor. Eğer sanat yapıyorsanız süre vermek çok zor. Çünkü ruh halinizle ilgili bir şey. Ruh haliniz uygunsa ve profesyonelce çalışıyorsanız bir tespih yaklaşık 2 ay sürer. Bazı tespihler var ki sadece tasarlaması için aylar veriliyor. Bir tespihimi yaparken 2 yıl süre geçirdim" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından sipariş alıyor

Yurt içinin yanı sıra yurt dışından tespih alıcıları olduğunu kaydeden Kamalı, "Saat farkından dolayı özellikle gece saatlerinde yurt dışından mesajlar geliyor. Avrupa'da yaşayan Türkler tespihlerle ilgili soru soruyor, sipariş veriyor. Arap ülkelerinden de siparişler geliyor. En çok padişah tespihleri isteniyor. Ayrıca 99 Esma'ül Hüsna, ayetler, dualar, en güzel camileri işlemem isteniyor. Minyatür yaparken Prens Charles'tan tutun Amerikan büyükelçileri, cumhurbaşkanları, milletvekillerine kadar sipariş alıyordum. Tespih yapmaya başladıktan sonra da her kesimden tespih almaya gelen oldu. Birkaç kişi gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tespih hediye vermek istediklerini söyledi. İmamesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptım ve o tespih kendisine hediye olarak gitti. Ayrıca başka bir kişi de benimle iletişime geçip Katar Emiri için tespih yapmamı istedi. Yaptım ve kendilerine gönderdim. Bir sanatçı olarak bunlar benim için çok değerli" sözlerine yer verdi.

- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor
- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor
- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor
- Tespih tanelerine minyatür nakşediyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Osmanlı, Katar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Tespih tanelerine minyatür nakşediyor - Son Dakika


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