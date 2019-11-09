Son Dakika Haberleri: Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi
Son Dakika Güncel Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi

Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi

7 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki tespih severler hafta sonu Diyarbakır'da buluştu.

Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki tespih severler hafta sonu Diyarbakır'da buluştu. Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve ilçelerden gelen tespih severler Diyarbakır'da kurulan tespih pazarında bir araya geldi.


Merkez tarihi Sur ilçesinde kurulan tespih pazarına gelen tespih severlerden kimi satış yaparken, kimi de koleksiyonuna yeni bir tespih eklemek istedi. Tespih dükkanı olan Mehmet Ali Alan, buraya sadece Cumartesi günleri gelip tespih sattıklarını söyledi. Alan, "Hem alım oluyor, hem satış oluyor. Esnaf geliyor, mezatçılar geliyor. Türkiye'nin her yerinden gelen var. Hatta İran'dan gelen var, Suriye'den gelen var. Buradaki tespih fiyatlarımız ise 5 liradan başlıyor, 40 bin liraya kadar da var. Oltu, kehribar, kehribar tespihinin çeşitleri mevcut. Hem el işlemeli olanlar var ki, bunların fiyatları yüksek. Hem de plastik tespihler de var. Herkes bütçesine, zevkine göre ilgi duyuyor" dedi.


Tespih tezgahlarının akşam saatlerine kadar açık olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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