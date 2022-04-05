Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

05.04.2022 13:53
Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tespih yapmak için mermi kovanından çekirdeği ayırmaya çalışan kişi, merminin patlaması sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, tespih yapmak için mermi kovanından çekirdeği ayırmaya çalışan kişi, merminin patlaması sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Ş.D. (39) Gaziosmanpaşa Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde, tarlada bulduğu dolu tabanca mermisinin çekirdeğinden tespih yapmak istedi.

Merminin kovanından çekirdeğini ayırmaya çalışan Ş.D, patlayan mermi bacağına saplanınca yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesine giden Ş.D, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından genel cerrahi servisine alındı.

Tedavisi devam eden Ş.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi

Gaziosmanpaşa, Samsun, Silah, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçak tekmeli kavga kamerada
13:48 Rus milyarder Abramoviç çalışanlarının maaşlarını ödemek için dostlarından borç istemiş!
13:45 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Yoksullukla mücadele etmeyen yoksullarla eder!
13:45 Fransa, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement