Son Dakika Haberleri: Tespihini Koparan Şahsın Silahlı Saldırısında Yaralandı

Tespihini Koparan Şahsın Silahlı Saldırısında Yaralandı

14 dakika önce

Samsun'da tespihini koparan şahsı eliyle itince silahlı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu.

Tespihini Koparan Şahsın Silahlı Saldırısında Yaralandı, System.String[]
Samsun'da tespihini koparan şahsı eliyle itince silahlı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş.(25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., "T.K.'nin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle itince kendisine tabancayla ateş açtığı söyledi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan T.K.'yi yakalamaya çalışmalarını sürdürürken yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tespihini Koparan Şahsın Silahlı Saldırısında Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]