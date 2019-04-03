Son Dakika Haberleri: Tespihini Koparıp Kendisini İten Kişiyi Vuran Zanlı Yakalandı

Tespihini Koparıp Kendisini İten Kişiyi Vuran Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da tespihini kopardığı şahsın kendisini eliyle itince tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Tespihini Koparıp Kendisini İten Kişiyi Vuran Zanlı Yakalandı, System.String[]
Samsun'da tespihini kopardığı şahsın kendisini eliyle itince tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda dün saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş. (25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., T.K.'nin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle itince kendisine tabancayla ateş açtığı söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:52 Kaynak: İHA

İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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