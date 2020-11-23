Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor - Son Dakika

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

23.11.2020 12:49

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor Türkiye'deki tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu Türkiye'nin bir çok ilinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncuların sattığı tespihlerin gramı altınla yarışıyor.

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

Türkiye'deki tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin bir çok ilinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncuların sattığı tespihlerin gramı altınla yarışıyor. Gramı 400 liradan satılan bir tespih yaklaşık 8 bin liraya alıcı buluyor.

Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi Buz Hanı içerisinde binlerce farklı tespih çeşidini sergileyen koleksiyoncular, meraklılarıyla buluşuyor.

Altın bilezik fiyatına satılıyor

Tespihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribarın fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor. Bir altın bilezik fiyatına satılan tespihlerin dudak uçuklatıyor. Pazarda, başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler de ilgi odağı oluyor.

Gramı 400 Türk Lirası

Değerli taşları şekillendirerek tespihe dönüştürdüğünü belirten koleksiyoncu Fevzi Baş, "Tespih meraklıları için tarihi ve güzel bir mekan oluşturulmuş. Biz de tespih tutkunları olarak burada yerimizi aldık. Esnaf gelip burada ürünlerini sergiliyorlar. İstanbul, Adıyaman, Siirt ve Batman gibi illerden tespih tutkunları buraya geliyor. Biz ürünlerimizi sergiliyoruz. Koleksiyonumda Osmanlı sıkma, damla kehribar, Oltu taşı gibi ürünler bulunmaktadır. Değerli taşları, malzemeleri tespihe dönüştürüyoruz. Tespihlerin gramı 400 liraya geliyor. Ortalama bir tespih 20 gram olsa 8 bin lira değer tutar" dedi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geldiğini ifade eden tespih koleksiyoncusu Mehmet Yeşilmen ise, "İstanbul'dan geliyorum. Tespihe merakım vardı. Bu işe koleksiyon yaparak başladım. Kendi aldığım tespihleri biriktirdim. Tespihi seviyorum. Meraklısı olduğum içinde alıp satmaya başladım. Kendime ait koleksiyonum var. Doğal olan ürünleri seviyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her yerinden tespih meraklıları geliyor

Her ayın son haftasında tespih koleksiyonlarının çeşitli ürünlerini sergilendiğini aktaran Kerim Aslanoğlu, "Tarihi Buz Hanı içerisinde Ay Pazarı düzenleniyor. Hanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde burası buz fabrikası olarak işlev görüyordu. Burada her ayın son haftasında tespih koleksiyonları çeşitli ürünlerini sergiliyorlar. Sadece tespih değil, çakmak, saat koleksiyonları da mevcuttur. Türkiye'nin 81 ilinde gelen arkadaşlarımız var. Tespih esnafı burada dayanışma içerisinde satışlarını gerçekleştiriyor. Tespih meraklıları hanın içerisine girdiği zaman eski havayı solumaya başlıyorlar. Tarihi bir ortamda sergilenen ürünler farklı bir haz oluşturuyor" diye konuştu.

Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor

Şanlıurfa, Adıyaman, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:27:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın bilezik fiyatına tespih...Tespihlerin gramı altınla yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei