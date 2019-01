Tespihli anneden hentbolcu kızına tribün desteği Karaman 'ın Güldere Köyünde yaşayan 8 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Kartok, kızının hiç bir maçını kaçırmıyorKARAMAN - Karaman'da 8 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Kartok, hentbolcu kızının hiçbir maçını kaçıramayarak tribündeki yerini alırken, elindeki tespihle dikkatleri üzerine çekiyor.Karaman merkeze bağlı Güldere Köyünde yaşayan Emine Kartok, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hentbol müsabakalarında kızı Gamze Kartok'a destek vermek için 40 kilometre yol gelip, sporun eğitime engel önyargısını adeta yerle bir ediyor. Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim hayatını sürdüren Gamze Kartok, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlediği okullar arası gençler hentbol il birinciliği müsabakalarında okul takımı kadrosunda yer alarak 3 gün süren karşılaşmalarda takım arkadaşlarıyla birlikte birincilik mücadelesi verdi. Gamze'nin 59 yaşındaki annesi Emine Kartok'da çok sevdiği kızını spor yapması konusunda destekleyerek her gün 40 kilometre yol gelip kızına tribünlerden alkışlarıyla ve dualarıyla destek verdi. Her müsabaka saatinde tribünde çok sevdiği annesini görerek büyük mutluluk yaşayan sporcu kız, müsabakalar sonunda kazandığı madalyanın mutluluğunu annesiyle paylaştı.Güldere köyünden kızının maçlarının izlemek ve ona destek vermek için geldiğini belirten anne Emine Kartok, " Kızım Gamze'nin maçlarının izlemek ve ona destek vermek için her maçına geliyorum. Maçlardan önce kızımın öğretmenlerinin yanına uğrayarak dersleri hakkında bilgi alıyorum. Maç saati geldiğinde ise tribünlerde yerimi alarak ona destek olmaya çalışıyorum. Toplumumuzda çok fazla yaygın olan spor eğitime engel oluyor önyargısına kesinlikle katılmıyorum. Kızım Gamze hem eğitim hayatını sürdürüyor hem de sporunu yaparak yarışmalara katılıyor. Ben çocuğum için uğraşıyorum ve maçlarını izlerken çok mutlu oluyorum. Tek isteğim kızımın okuması ve vatanına milletine hayırlı bir evlat olması" diye konuştu.Annesinin kendisine destek için gelmesinin anlamının büyük olduğunu ifade eden Gamze Kartok, "Maçlardan önce annemi tribünde görmek beni çok mutlu ediyor. Bana her konuda destek oluyor. Özellikle spor yapmam konusunda verdiği destek ise beni daha çok mutlu ediyor. İnşallah bende bu desteklerinin karşılığını ona en güzel şekilde vermek istiyorum" şeklinde konuştu.