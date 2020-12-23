Tespit edilen kötü amaçlı dosya sayısı yüzde 5,2 arttı - Son Dakika

Tespit edilen kötü amaçlı dosya sayısı yüzde 5,2 arttı

23.12.2020 10:57
Tespit edilen kötü amaçlı dosya sayısı yüzde 5,2 arttı, System.String[]

2020'de Kaspersky tarafından her gün ortalama 360 bin yeni kötü amaçlı dosya tespit edilirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5,2'lik artışa karşılık geldi.

2020'de Kaspersky tarafından her gün ortalama 360 bin yeni kötü amaçlı dosya tespit edilirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5,2'lik artışa karşılık geldi.

Kaspersky açıklamasına göre, tespit edilen dosyalarda en çok yüzde 40,5 ile Truva atları (verileri silme ve casusluk dahil olmak üzere çeşitli eylemleri gerçekleştirebilen kötü amaçlı dosyalar) ve yüzde 23 ile arka kapı dosyaları (saldırganların virüslü cihazı uzaktan kontrol etmesini sağlayan bir Truva atı türü) artışı öne çıkıyor.

Sonuçlar, Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report adlı raporda yayınlandı. Kaspersky'nin tehdit algılama sistemleri, son 12 ayda her gün ortalama 360 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfetti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 18 bin daha fazlasına karşılık geliyor. Kötü amaçlı dosyaların yüzde 60,2'sini Truva atları oluşturuyordu. Genel olarak tespit edilen Truva atlarının oranı bir önceki yıla göre yüzde 40,5 arttı.

Ayrıca VisualBasicScript dilinde yazılan ve genellikle Dinihou kötü amaçlı yazılım ailesine ait olan solucanların yanı sıra, tespit edilen arka kapıların sayısında da dikkate değer bir artış oldu. Reklam yazılımları ise 2019'a kıyasla yüzde 35 oranında düşüş yaşadı.

Algılanan kötü amaçlı dosyaların büyük çoğunluğu (yüzde 89,80) Windows işletim sistemlerine özgü bir dosya biçimi olan Windows PE dosyaları aracılığıyla oluşturuldu. Aynı zamanda Android işletim sistemiyle ilgili yeni kötü amaçlı yazılımların sayısı yüzde 13,7 azaldı. Birçok insanın evden bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarla çalıştığı göz önüne alındığında saldırganların da odağını bu cihazlara kaydırdığı görülüyor. Bu dönemde kötü amaçlı e-posta kampanyaları yoluyla gönderilen veya virüs bulaşmış web sitelerinde karşılaşılan farklı komut dosyalarının sayısında da yüzde 27'lik bir artış oldu. Bu da insanların internette daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla ve alanın daha fazla hedeflenmesiyle açıklanabilecek bir durum.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Staforkin, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"2020 yılında tehdit algılama sistemlerimiz bir önceki yıla kıyasla çok daha fazla yeni kötü amaçlı nesne keşfetti. Salgın nedeniyle dünyanın her yerinden kullanıcılar cihazlarında ve çevrimiçi ortamda daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldı. Bunun saldırganların daha etkin olmalarından mı kaynaklandığını yoksa artan bilgisayar kullanımı nedeniyle daha fazla tehdidin ağımıza takılmasının bir sonucu mu olduğunu söylemek zor.

Sebep ne olursa olsun bu yıl yeni kötü amaçlı dosyaların sayısında gözle görülür bir artış kaydettik. Çalışanlar evden çalışmaya devam ettikçe ve ülkeler farklı kısıtlamalar uyguladıkça bu durum büyük olasılıkla yeni yılda da devam edecek. Ancak kullanıcılar temel güvenlik önlemlerini alırlarsa tehditlerle karşılaşma riskini önemli ölçüde azaltabilirler."

Kaspersky, söz konusu tehditlerden korunmak için de şunları öneriyor:

"Bilinmeyen kaynaklardan alınan şüpheli dosya veya eklere dikkat edin ve bunları açmayın. Herhangi bir şey indirmeden önce URL biçimini ve şirket adı yazımını iki kez kontrol edin. Sahte web siteleri gerçek gibi görünse de farkı görmenize yardımcı olacak anormallikler taşır. Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirip yüklemeyin. Bilinmeyen kaynaklardan ve şüpheli çevrimiçi reklamlardan gelen bağlantıları tıklamayın. Küçük ve büyük harfler, sayılar ve noktalama işaretleri içeren güçlü ve benzersiz parolalar oluşturun. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Her zaman güncellemeleri yükleyin. Bazıları kritik güvenlik düzeltmeleri içerebilir. Ofis yazılımı veya antivirüs yazılımı için güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmanızı isteyen mesajları yok sayın. Kaspersky Internet Security veya Kaspersky Security Cloud gibi güçlü bir güvenlik çözümü kullanın. Bu yazılımlar hangi sitelerin açılmaması gerektiğini söyleyecek ve sizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacaktır."

Kaspersky, Windows, Truva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tespit edilen kötü amaçlı dosya sayısı yüzde 5,2 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Fransa'da aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı
Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:42
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü         
09:41
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tespit edilen kötü amaçlı dosya sayısı yüzde 5,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei