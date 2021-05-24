Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
24.05.2021 12:14
Rita Ora, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Taika Waititi bir partide görüntülendi. Çiftin, yanlarındaki oyuncu Tessa Thompson'la olan yakınlığı ise herkesi hayreti düşürdü. Waititi'ye sarılan kadınların, birbirini öpücüklere boğması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yüzü görünmeyen bir erkekle pozunu yayınlayan şarkıcı Rita Ora'nın yanındaki gizemli kişinin yönetmen Taika Waititi olduğu ortaya çıktı. Rita Ora ve yeni aşkı geçtiğimiz gün de görüntülendi. Oyuncu Tessa Thompson ve ünlü çiftin ortamdaki sıcak halleri herkesi şaşırttı.
3'Ü BİRBİRİNİ ÖPMEYE DOYAMADI
Taika'nın Sidney'deki evinde bütün gece süren bir partinin ardından çekilen fotoğraflar gündeme adeta bomba gibi düştü. Görüntülerde Rita Ora, Tessa Thompson ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğuyor. Hatta bir ara Waititi ayrı ayrı yerlerde iki kadınla öpüşüyor. Üç ünlü isim uzun süre birlikte zaman geçirip sık sık da birbirini öpücüklere boğdu.
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