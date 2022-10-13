NASA, yeni Ay görevi için tarih verdi!

Geçtiğimiz haftalarda Artemis I görevinde sorun yaşayan NASA, yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ile ilgili açıklama yaptı. Artemis görevlerinde kullanılacak SLS roketi için yeni fırlatma tarihi verildi.

NASA, mühendislerin roketin çekirdek aşamasındaki motorlardan birinde bir sorun tespit etmesinin ardından 29 Ağustos fırlatma girişimini geri sayım saatinde sadece 40 dakika kala iptal etti. Geçtiğimiz günlerde 23 Eylül'de yeniden deneme yapılacağını açıklayan NASA, tarih değişikliğine gitmişti.

NASA, SLS roketi için yeni fırlatma tarihi açıkladı

97 metre yüksekliğindeki roket ve Orion uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasında bekletiliyor. Yeni fırlatma denemesinin 14 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

NASA yaptığı açıklamada, "Önceki haftadaki incelemeler ve analizler, roketi ve uzay aracının Ian Kasırgası nedeniyle sorun yaşadığını tespit ettik. Ekipler, termal koruma sistemindeki köpük ve mantardaki küçük hasarları onarmak için standart bakım yapacak. Roket, uçuş sonlandırma sistemindeki pilleri yeniden şarj edecek veya değiştireceğiz." dedi.

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Mevcut plan, SLS roketini araç montaj binasından 4 Kasım Cuma gününe kadar fırlatma rampasına döndürmek. Merakla beklenen Artemis I test uçuşu, NASA'nın şimdiye kadar inşa ettiği en güçlü roketi görecek. Bununla birlikte, gerçekleştirilecek test uçuşu Ay yüzeyinden uçmak için mürettebatsız Orion uzay aracı için büyük önem taşıyor.

Artemis I başarılı olursa, Artemis II görevinde astronotlar da yer alacak. 2025 gibi erken bir tarihte gerçekleşecek olan Artemis III, 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk astronot inişi olacak.

NASA'nın uzun süreli mürettebatlı görevlerde kullanmak üzere bir Ay üssü inşa etmek istediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2030'ların sonlarında Mars'a yapılacak ilk astronotlu uçuş için Artemis I görevinin önemli role sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.