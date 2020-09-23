Test çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü - Son Dakika

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na döndü.

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan bazı cihazların testi için ayrılan Oruç Reis gemisinde çalışmalar tamamlandı.

Gemi, test çalışmalarının bitmesiyle Antalya Limanı'na döndü.