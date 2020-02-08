Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı - Son Dakika

Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı

6 saat önce

Diyarbakır'da oturan 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk LGS'ye hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını söyleyerek yardım etmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı, System.String[]

Diyarbakır'da oturan 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk LGS'ye hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını söyleyerek yardım etmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK başvuru üzerine hızlı çözüm üretebilmek için çocuğun okuduğu okulun müdürüyle irtibata geçti. Okul müdürü çocuğun kaliteli eğitim hakkının güvence altına alınması amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını ve sonucu KDK uzmanlarına ileteceğini ifade etti.

TEST KİTAPLARI VERİLDİ, REHBERLİK SERVİSİ YAKINDAN İLGİLENİYOR

KDK uzmanları küçük çocuğun test kitaplarına erişimi konusunda yapılan girişimleri titizlikle takip etti. Okul müdürüyle yapılan görüşmeler neticesinde çocuğa ihtiyacı duyulan kaynak kitapların verildiği, aynı zamanda rehberlik servisinin öğrencinin çalışma takvimiyle ilgilendiği ve okul müdürünün bu konuyu bizzat ilgiyle takip ettiği tespit edildi.

Öğrencinin test kitabı sorununun halledilmesi neticesinde konu hakkında dostane çözüm kararı verildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Diyarbakır, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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