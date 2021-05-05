Test sırasında akü patladı - Son Dakika

Test sırasında akü patladı

Fabrikada çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güç kaynağı aküleri üreten bir fabrikada, test esnasında akü patladı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4440 Sokak üzerinde bulunan İnform Elektronik isimli güç kaynağı aküleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bir akü, test edildiği sırada patladı. Patlamayla birlikte fabrika içerisinde yangın çıktı. Dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada da içeride bulunan bazı akülerinde patladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede yeniden bir patlama olmaması için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmazken, fabrika içerisinde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.