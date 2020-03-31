Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

6 saat önce

Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi Isparta'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci taburcu ediliyor.

Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

ISPARTA - Isparta'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci taburcu ediliyor.

Suudi Arabistan'daki Umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umrecilerin karantina süresi 30 Mart itibariyle doldu.

293 negatif test sonucu

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine gönderilmesine, kesin vakalar ile aynı odada kalanların kesin vakaların hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine ve Sağlık Bakanlığı kararı gereği yurttaki tüm umrecilere Korona virüs Testi yapılmasına karar verilmişti. Toplam 586 kişinden karatina süresi dolan ve yapılan son testleri de negatif çıkan 293 kişi bugün KYK yurdundan taburcu ediliyor.

İlk kafile Konya'ya gidecek

Karantina süresini dolduran ve sonucu negatif çıkan 293 kişilik ilk kafile Konya'ya gidecek. Yurt önüne kafileyi taşımak üzere yaklaşık 10 otobüs geldi. Özel kıyafet giyen görevliler umrecileri yurttan alarak Konya'ya ulaştıracak. Umreciler çıkış işlemleri kapsamında form dolduruyor.

Test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Sağlık Bakanlığı, Karantina, Isparta, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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