Son Dakika › Genel › Test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı - Son Dakika
Test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı
6 saat önce
Test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı Konya'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.
Test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı
KONYA - Konya'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.
Suudi Arabistan'dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı. İlk kafile yolcu otobüsleriyle İzmir'e doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok