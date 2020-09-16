Test sonucu pozitif çıkan Başkan Bayındır: "Şükürler olsun bir sıkıntım yok" - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Adil Bayındır, evinde devam eden karantinanın 3. gününde yaptığı paylaşımda, "Sağlık durumumla ilgili şükürler olsun bir sıkıntım yok." dedi.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, sağlık durumu hakkında da bilgiler verdi. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından ülkenin çeşitli yerlerinden iyi dileklerin kendisine ulaştığını aktaran Bayındır, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bayındır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arama ve mesajlarına cevap veremediğim herkesten de özür diliyorum. Sağlık durumumla ilgili şükürler olsun bir sıkıntım yok, moral motivasyonum yerinde, günüm istirahatle geçmektedir. Benim açımdan sorun teşkil eden tek durum şehrimden ve işimden ayrı kalmamın burukluğu ama bu konuda da tüm personelime güvenim sonsuz. Onların, benim yokluğumu hissettirmeden, mesai mefhumu olmaksızın hizmetlerimize devam ettiklerinden en ufak şüphem yoktur. Bu konuda tüm personelime teşekkür ediyorum."