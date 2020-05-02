Test sonucunu beklemeyen hastanın geldiği mahallede karantina önlemleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Test sonucunu beklemeyen hastanın geldiği mahallede karantina önlemleri sürüyor - Son Dakika

Test sonucunu beklemeyen hastanın geldiği mahallede karantina önlemleri sürüyor

6 saat önce

19 testi yaptırdıktan sonra geldiği memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı ortaya çıkan hastanın yaşadığı mahallede karantina önlemleri sürüyor.

Test sonucunu beklemeyen hastanın geldiği mahallede karantina önlemleri sürüyor, System.String[]

İSTANBUL'da Covid- 19 testi yaptırdıktan sonra geldiği memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı ortaya çıkan hastanın yaşadığı mahallede karantina önlemleri sürüyor.

İstanbul'da çalışan ismi açıklanmayan bir kişi, geçen hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Burada Covid-19 testi de yapılan kişi, çalıştığı iş yeri faaliyetine ara verince, sonucu beklemeden memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal Eğriçay Mahallesi'ne geldi.  İstanbul'da yapılan testin sonucu pozitif çıkınca, sağlık kuruluşu tedavi için hastaneye gelmesini istedi. Ancak hasta Siverek'te olduğunu söyleyince, güvenlik güçlerine haber verildi.

Mahalleden alınan koronavirüs hastası Şanlıurfa'daki hastanede tedaviye alınırken, aile fertlerine de Covid-19 testi yapıldı. Siverek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da bu gelişmenin ardından 1500 nüfuslu mahallede, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, mahalleye giriş çıkışları kapatarak önlem aldı. Koruyucu tulum, maske ve eldiven takarak mahalle girişinde önlemini sürdüren jandarma, sağlık ekipleri dışında yerleşim yerine kimsenin girmesine izin vermiyor. Çeşitli gerekçelerle çıkmak isteyenler de engelleniyor.

Bu arada Siverek Belediyesi ekipleri de Eğriçay ile diğer mahaller arasındaki bağlantı yollarını, hafriyat dökerek ulaşıma kapattı.

Mahallede yaşayanların gıda ve dezenfektan malzeme ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ve Siverek Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.


Koronavirüs, Şanlıurfa, İstanbul, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:38 Kaynak: DHA


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