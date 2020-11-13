Test sonucunu beklemeyen pozitif hasta otogarda yakalandı - Son Dakika

Test sonucunu beklemeyen pozitif hasta otogarda yakalandı

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde test yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden hastaneden ayrılan ve daha sonra testi pozitif çıkan İsmail Ölmez (56) Anamur Otogarı'nda yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi 'nde test yaptıran İsmail Ölmez, 24 saat zorunlu bekleme süresini tamamlamadan Anamur'a geldi. Anamur Otogarı'nda bir otobüs firmasından bilet alırken firma yetkilisinin HES kodunu girmesi ile Ölmez'in testinin pozitif çıktığı anlaşıldı. Olayın ardından güvenlik ekibi ve sağlık ekiplerine haber verildi.ETRAFINA KİMSE YAKLAŞTIRILMADISağlık ekibinin korunma hazırlıklarını beklediği sırada Ölmez'i otogar güvenlik ekibi otogarda tuttu. Bu sırada İsmail Ölmez'in etrafına kimse yaklaştırılmadı. Ölmez'in Otogar Camii'nde cuma namazı kıldığı da öğrenildi. Yanında oğlu olduğu halde bir süre otogarda bekleyen İsmail Ölmez, daha sonra kontrol için Anamur Devlet Hastanesi pandemi bölümüne alındı. HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜOlayı anlatan otobüs firma sorumlusu Cavit Aslan, "HES kodu girişinde riskli olduğu ortaya çıktı, biz de ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirdik. Ambulans gelerek hastamızı hastaneye götürdü" dedi.EVİNDE KARANTİNAYA ALINACAK

Ölmez'in oğlu ise babasının testinin negatif çıktığını ancak sonradan sistemden baktıklarında pozitif çıktığını gördüklerini kaydetti. Ölmez'in test sonucunun kendisine bilgilendirinceye kadar kendini izole etmesi gerektiğini sonucun negatif çıkması halinde ancak dışarı çıkabileceği belirtildi. Sonucu beklemeden evden, hatta şehirden de dışarı çıkan İsmail Ölmez'in 900 TL para cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.