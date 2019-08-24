Son Dakika Haberleri: Test sürüşü yapılan boş yolcu otobüsünün motoru yandı
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Test sürüşü yapılan boş yolcu otobüsünün motoru yandı

1 saat önce

Denizli'de bakım sonrası test yapılan boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Test sürüşü yapılan boş yolcu otobüsünün motoru yandı, System.String[]

Denizli'de bakım sonrası test yapılan boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli- Antalya kara yolunda Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen özel bir firmaya 16 RH 376 plakalı boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü otobüsü durdurarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Cankurtaran, Antalya, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
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