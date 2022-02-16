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TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika

TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI

16.02.2022 14:59

SİVAS'ta test sürüşü sırasında yük treninin vagonu raydan çıktı.

SİVAS'ta test sürüşü sırasında yük treninin vagonu raydan çıktı. Vagon, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden raya yerleştirildi. Danişment Gazi Mahallesi yakınlarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde bulunan çimento fabrikasında yük taşımacılığında kullanılmak üzere test sürüşü yapan DE 24 176 lokomotif numaralı trenin ikinci vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine TCDD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince bölgeye vagon kaldırma krikosu getirildi. Kriko ile kaldırılan vagon yeniden raya yerleştirilerek trenin yola devam etmesi sağlandı.

TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI

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Ankara, Sivas, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA YÜK TRENİNİN VAGONU RAYDAN ÇIKTI - Son Dakika
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