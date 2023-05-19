Test sürüşüne çıktığı araçla 100 metre gidemeden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Test sürüşüne çıktığı araçla 100 metre gidemeden kaza yaptı: 2 yaralı

19.05.2023 15:11

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda galeriden satın alacağı otomobille test sürüşüne çıkan Eyüp Bağmancı, 100 metre gitmeden kaza yaptı. Kazada otomobillerden biri kaldırıma savrulurken, diğeri boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, kaza yapan sürücülerden birisinin eşiyle diğer araçtakiler arasındaki tartışma güçlükle engellendi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kaza, Bahçelievler Mahallesi 5044. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Manavgat'a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir galeride buldu. Otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

KALDIRIMA ÇIKARAK DURABİLDİ

Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada kaza yapan araçlardan birisi kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Memduh Öge yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'KURALLARA NİYE UYMUYORSUN' TEPKİSİ

Kazada yaralanan kadın sürücünün eşi, eşinin kaza yaptığını öğrenir öğrenmez olay yerine koştu. Eşinin durumuna baktıktan sonra kazanın diğer aracın 'dur' tabelasını ihlal etmesi sonucunda meydana geldiğini öğrenince araç sürücüsünün üzerine yürüyen sinirli koca, sağlık ekibi, trafik polisi ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ÖNLEM ALINSIN"

Kaza yapan otomobilin kendi galerisinden satın alınmak üzere test sürüşüne çıktığını belirten galeri sahibi, "Burada bırakın günü saat başı kaza oluyor. Ne yazık ki yetkililer önlem almıyor. Yetkililerden daha büyük olaylar yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Kaza yerinden kareler;

Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
Kaynak: İHA
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Manavgat, Tragger, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Test sürüşüne çıktığı araçla 100 metre gidemeden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Test sürüşüne çıktığı araçla 100 metre gidemeden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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