Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü - Son Dakika

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü.

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü ANKARA - Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ), test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın duyulmasın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı