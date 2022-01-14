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Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi - Son Dakika

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

14.01.2022 14:36
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017'de başlatılan Test ve Eğitim Gemisi Projesi'nin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürüttü.

Proje kapsamında TCG Ufuk (A-591) gemisi, 9 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle bugün hizmete girdi.

Milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.

SSB projesiyle, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide şu alt yükleniciler görev aldı:

"İstanbul Denizcilik Tersanesi (Geminin inşa edildiği tersane). ASELSAN (Gemide yer alan görev sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu-Radar, Muhabere, Gemi Seyir Sistemleri). HAVELSAN (ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Gemi Entegre Bilgi Sistemi, CCTV Sistemi, Mesaj İşletim Sistemi). İŞBİR (Gemide yer alan jeneratör üretimi), ANEL (Gemi elektrik sistemi altyapısının tasarlanması, tedarik, üretim ve entegrasyonu). YALTES (Entegre Platform kontrol ve izleme sistemi ve gemide yer alan konsolların tasarım ve üretimi)."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Denizcilik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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