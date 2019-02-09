Son Dakika Haberleri: Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"Un Denize İniş Töreni

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"Un Denize İniş Töreni

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimiz, savunma sanayide milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen büyük bir hamle başlatmış bulunmaktadır.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimiz, savunma sanayide milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen büyük bir hamle başlatmış bulunmaktadır. Artık taşıma suyla değirmen döndürülemeyeceği anlaşılmış ve çok şükür bu zihniyete son verilmiştir." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, "Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"un (A-591) Denize İniş Töreni'nde, savunma sanayinde yerlilik ve millilik alanında önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yerlilik ve milli projelere yönelik gösterdiği hassasiyet, liderlik, teşvik ve destek için şükranlarını ileten Bakan Akar, "Aktörlerin, rollerin ve hedeflerin sürekli yer değiştirdiği bölgemiz belirsizlik, risk ve tehditlerle doludur. Böyle bir coğrafyada etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmamız bir tercih değil, bir zorunluluktur." diye konuştu.

TSK'nın yerli ve milli savunma sanayine dayalı imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasının, geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Akar, "Bu doğrultuda devletimiz, savunma sanayide milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen büyük bir hamle başlatmış bulunmaktadır. Artık taşıma suyla değirmen döndürülemeyeceği anlaşılmış ve çok şükür bu zihniyete son verilmiştir. Bu yaklaşımla 1974'te silah ambargosuna maruz kalan bir ülkeden bugün gemi, insansız hava aracı, helikopter ihraç eden bir ülke durumuna gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

"Eserler ortada"

Akar, 2002'de 60 civarında olan savunma proje sayısının 10 kat artarak 650 civarına yaklaştığını belirterek, söz konusu projelerin tahmini bedelinin 85 milyar dolar olduğunu bildirdi.


Yerli savunma sanayi şirketlerinin dünyanın en önemli firmalarıyla yarışır hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında Türkiye'den dört firmanın bulunduğunu ifade ederek, diğer firmaların da bulundukları konumdan yükselmesine yönelik beklentisini dile getirdi.

Bakan Akar, yerlilik ve millilik yaklaşımının bir söylemden ibaret olmadığının açıkça görüldüğünü, eserlerin ortada olduğunu vurguladı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 462 bin kilometrekare "mavi vatan"daki hak ve menfaatlerin korunması için faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Akar, bununla birlikte değişik coğrafyalarda küresel barış ve istikrarın sağlanmasında da önemli rolleri üstlendiğini söyledi.


Ufuk A-591 Test ve Eğitim Gemisini kamu ve vakıf kuruluşları ile özel sektörün uyum içinde çalışmasının güzel bir örneği olarak nitelendiren Bakan Akar, "Türkiye'nin küresel güç olma vizyonu çerçevesinde kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin tam bir uyum ve sinerji içinde çalışarak ülkemizin, gelecek nesillerimizin güvenliği için çok daha büyük başarılara yürüyeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz." dedi.

Akar, bu çalışmalarda milletin sevgisi, güveni ve dualarının en büyük güç kaynağı olacağını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Hulusi Akar, Güncel
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