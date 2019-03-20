Son Dakika Haberleri: Test Yayın - 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Test Yayın - 2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

TUNCELİ (AA) – YYY Belediye Başkanlığını V Parti adayı A... A... kazandı.

Test Yayın - 2019 Yerel Seçim Sonuçları, System.String[]
TUNCELİ (AA) – YYY Belediye Başkanlığını V Parti adayı A… A… kazandı.

A…, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, başkan seçildiğini bildirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre A… 425 bin, J Parti adayı B… B… 315 bin oy aldı.

Başkan seçilen A…, yaptığı açıklamada, oyların yaklaşık yüzde 59'unu aldığını söyledi.

A…, sonucun beklentilerine yakın gerçekleştiğini ifade etti.

-A…'nın özgeçmişi-

1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Restorasyon Daire Başkanlığına atandı.

İngilizce bilen A…, evli ve 1 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:45 Kaynak: AA

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