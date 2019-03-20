Test Yayın - 2019 Yerel Seçim Sonuçları

TUNCELİ (AA) – YYY Belediye Başkanlığını V Parti adayı A... A... kazandı.

TUNCELİ (AA) – YYY Belediye Başkanlığını V Parti adayı A… A… kazandı.



A…, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, başkan seçildiğini bildirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre A… 425 bin, J Parti adayı B… B… 315 bin oy aldı.



Başkan seçilen A…, yaptığı açıklamada, oyların yaklaşık yüzde 59'unu aldığını söyledi.



A…, sonucun beklentilerine yakın gerçekleştiğini ifade etti.



-A…'nın özgeçmişi-



1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Restorasyon Daire Başkanlığına atandı.



İngilizce bilen A…, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu

İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde

Roberto Soldado ve Mehmet Topal, Valencia'nın Efsaneler Maçına Çağrıldı

İstanbul'da Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı