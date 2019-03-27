Test Yayını - 2019 Yerel Seçim Sonuçları

XXXX (AA) – XXXX Büyükşehir Belediye Başkanlığını J Parti adayı H...H... kazandı.

XXXX (AA) – XXXX Büyükşehir Belediye Başkanlığını J Parti adayı H…H… kazandı.



H…H…, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, başkan seçildiğini bildirdi.



Kesin olmayan sonuçlara göre, H… 1 milyon 101 bin, L Parti adayı A…A… 1 milyon 50 bin oy aldı.





Başkan seçilen H…., yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık yüzde 51 oy aldığını söyledi.





Sonucun beklentilerine yakın gerçekleştiğini ifade etti.





H…'nin özgeçmişi-





1965 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Restorasyon Daire Başkanlığına atandı. Fransızca ve Almanca bilen H…, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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