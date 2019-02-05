Son Dakika Haberleri: Testereli Saldırgan Çobanı Yaraladı

Testereli Saldırgan Çobanı Yaraladı

10 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı.

Testereli Saldırgan Çobanı Yaraladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı. Budak'ın sağ kolunda derin kesi meydana geldiği ve tendonu koptuğu ifade edildi.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın yakınına gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi, "Köpekleri tut, geçerken bana saldırmasın" dedi. "Bir şey yapmazlar" yanıtını alan kişi, motosikletinden inip Budak'ın yanına gitti, önce hakaret etti, ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Budak sağ kolundan yaralanıp kanlar içinde kalırken, saldırgan motosikletine binip kaçtı. Budak, çevreden yetişenler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Budak'ın kolunda derin kesi tespit edildi ve tendonunun koptuğu belirlendi. Budak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.  Jandarma ekipleri genç çobanı yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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