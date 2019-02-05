Testereli Saldırgan Çobanı Yaraladı
10 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı. Budak'ın sağ kolunda derin kesi meydana geldiği ve tendonu koptuğu ifade edildi.
Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın yakınına gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi, "Köpekleri tut, geçerken bana saldırmasın" dedi. "Bir şey yapmazlar" yanıtını alan kişi, motosikletinden inip Budak'ın yanına gitti, önce hakaret etti, ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Budak sağ kolundan yaralanıp kanlar içinde kalırken, saldırgan motosikletine binip kaçtı. Budak, çevreden yetişenler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Budak'ın kolunda derin kesi tespit edildi ve tendonunun koptuğu belirlendi. Budak, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma
ekipleri genç çobanı yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Bursa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:46 Kaynak: DHA
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı