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Testereyle bacağını kesen adam ağaçta mahsur kaldı

52 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde bahçesindeki kavak ağaçları budamak isterken testereyle bacağını keserek yaralanan ve ağaçta mahsur kalan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Testereyle bacağını kesen adam ağaçta mahsur kaldı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde bahçesindeki kavak ağaçları budamak isterken testereyle bacağını keserek yaralanan ve ağaçta mahsur kalan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesinde bahçesindeki kavak ağaçları budayan Kemal Şahin isimli vatandaş, testereyle kuru dalları keserken bir anlık dalgınlık nedeniyle bacağını kesti. Bacağından yaralandığı için ağaçtan inemeyerek mahsur kalan tahlisiz adam, bir süre çaresizce yardım bekledi. Çevredekilerin ağaçtaki adamı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla vatandaşı mahsur kaldığı araçtan kurtardı. Bacağından hafif yaralanan vatandaş, Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Yılmaz Sönmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
Van, İtfaiye, Özalp, Güncel
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