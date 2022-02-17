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TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika

TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

17.02.2022 19:14

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konularak, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konularak, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı.

TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU
TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU
TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

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Tragger, Sakarya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESTEREYLE MOTOSİKLETLİ KURYEYE SALDIRAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika
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