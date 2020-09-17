GAZİANTEP Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadı - Son Dakika

GAZİANTEP Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadı

Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde cumartesi günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ayşe Şahin'in (72) Covid- 19 testi üç gün sonra negatif çıktı.

GAZİANTEP Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadı, System.String[]

Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde cumartesi günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ayşe Şahin'in (72) Covid- 19 testi üç gün sonra negatif çıktı. Koronavirüs hastası olabileceği değerlendirilen Şahin ile temaslı olduğu 19 yakınının evlerindeki karantinası ise filyasyon takip sistemine dahil oldukları için sonlandırılmadı. Şahin ailesi uygulamanın sonlandırılmasını istedi.

Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan kronik akciğer hastası Ayşe Şahin, hafta sonu kendisini iyi hissetmeyince yakınları tarafından Gaziantep'te özel hastaneye götürüldü. Burada tomografisi çekilen Şahin'in akciğerlerindeki belirtiler doğrultusunda koronavirüs olabileceğinden şüphelenildi. Doktorlar tarafından riskli olarak görülen ve Covid-19 testi yapılan Ayşe Şahin, koronavirüs olabileceği düşüncesiyle filyasyon takip sistemine dahil edildi. Evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanan Şahin'in temaslı olduğunu ifade ettiği 19 yakını da filyasyon çalışması doğrultusunda 3 ayrı evde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan karantina kararının ardından bu kişilerin yaşadıkları evler, çevresine karantina uyarısı belirten yazılar asılıp, dezenfekte edildikten sonra girişleri de şeritle kapatıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Salı günü Ayşe Şahin'in test sonucu negatif çıktı. Sonuç, hastane görevlileri tarafından Şahin ailesi fertlerine iletildi. Ancak filyasyon takip sistemine dahil edilen 14 kişinin izolasyonları sonlandırılmadı.

Yetkililer, filyasyon takip sistemine kayıtları yapıldığı için 19 kişinin yaşadığı 3 ayrı evde 14 gün izole edildiğini ifade etti. Test sonucunun negatif çıkması nedeniyle bu kişilerin durumunun görüşüleceğine dikkat çeken yetkililer, bu süreçte ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Ayşe Şahin'in oğlu Mehmet Ali Şahin, "Annemin test sonucu beklenmeden karantinaya alındık. Şimdi annemin sonucu negatif çıktı ama biz hala karantinadayız. Tarlada ekinlerimiz var ve ilgilenmemiz gerekiyor. Test sonucu negatif olduğu için bizim evden çıkmamıza izin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dilek Şahin da kayınvalidesinin ilk etapta gösterdiği semptomlar nedeniyle koronavirüslü olabileceğinin düşünüldüğünü ancak testinin negatif çıktığını belirterek, "Kesin emin olunması için bir daha teyit testi yapılmasını istiyoruz" dedi.

Koronavirüs, Ayşe Şahin, Cumartesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Testi negatif çıktı ama akrabaları da kendi de karantinadan çıkamadı - Son Dakika

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