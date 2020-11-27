Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı - Son Dakika

Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı
27.11.2020 08:04
Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Başkan Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını bildirdi. Aynı zamanda kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanı olan Akay, "Tedavi sürecim hemen başlatılmıştır. Çok şükür genel sağlık durumum iyi. Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Bu vesile ile bir sağlıkçı olarak tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha hatırlatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" dedi. - ADANA
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