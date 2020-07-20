Testi pozitif çıkan genç annenin hastaneden kaçması polisi alarma geçirdi - Son Dakika

ADANA'da, 2 gün önce doğum yapan ve koronavirüs testi pozitif çıkan D.M.'nin hastaneden kaçması polisi alarma geçirdi. Hastane yakınındaki otobüs durağında baygın halde bulunan kadın, polis nezaretinde ambulansla tekrar hastaneye getirildi. Otobüs durağı ise görevlilerce dezenfekte edildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Temmuz'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan D.M., bebeği kuvözdeyken hastaneden kaçtı. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve madde bağımlısı olduğunu öne sürülen kadının bulunması için hastane yönetimi polise bilgi verdi. Yeni doğum yapan annenin bulunması için polis hastane çevresinde araştırma yaparken, otobüs durağında baygın halde bir kadının yattığı ihbarı alındı. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, baygın haldeki kadının hastaneden kaçan D.M. olduğu anlaşıldı. D.M'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bölge güvenlik çemberine alınırken, kimsenin yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı. Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde almasından şüphelenilen kadın, ikna çabalarının ardından polis nezaretinde ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Otobüs durağı ise dezenfekte edildi.