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Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi

20.01.2022 16:27

Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi Hayvansever Alman kadının aracına taşlı saldırına bulunan şahıs yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvansever Alman kadın Nicola Sevindi'nin aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı.

Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi

Hayvansever Alman kadının aracına taşlı saldırına bulunan şahıs yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvansever Alman kadın Nicola Sevindi'nin aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı. Şahsın covid testinin pozitif çıkması sonucu jandarma ekipleri tarafından tulum giyilerek adliyeye sevk edildi.

Alanya'ya yerleşerek Bektaş Mahallesi'nde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. Nicola, dün sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü. İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadının şikayetinin ardından araca taşlı saldırında bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan covid-19 testinde durumu pozitif çıktı. Bunun üzerine hem şahıs hem de görevli jandarma personeli koruyucu elbise olan tulum giydi. Şahıs ve jandarma ekipleri koruyucu elbiseler içerisinde şahsı adliyeye sevk etti.

Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi
Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi
Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi

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Jandarma, Antalya, Alanya, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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