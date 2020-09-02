"Testi pozitif çıkanlar son 5 günde temas ettikleri kişileri bildirmeli" - Son Dakika

"Testi pozitif çıkanlar son 5 günde temas ettikleri kişileri bildirmeli"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Hastayla temas etmiş olan kişiler virüsü yaymaya devam ediyor" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Hastayla temas etmiş olan kişiler virüsü yaymaya devam ediyor" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, korona virüs testi pozitif çıkanlara çağrıda bulunarak, son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri gizlemeden filyasyon ekiplerine söylemelerini istedi. Dr. Kılıç, "Hasta ile temas etmiş olan kişiler virüsü yaymaya devam ediyor" uyarısında bulundu. Türkiye'nin, dünya ile birlikte korona virüs enfeksiyonuyla mücadele ettiğini bu mücadelenin oldukça uzun sayılabilecek bir aşamadan geçtiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç; "Şimdiye kadar ülkemizde bu süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız ve diğer kamu çalışanlarımız emniyet mensuplarımız bu süreçte canla başla sizin sağlığınız için uğraştılar ve çalışıyorlar" dedi. Vatandaşların korona virüs konusunda nefes darlığı, öksürük, kırgınlık, yaygın eklem ağrısı ve ishal gibi şikayetleri hafife almaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kılıç, bu tür şikayetleri olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna veya 1. Basamak Aile Hekimlerine başvurmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti. "Aile hekiminiz tarafından uygun görüldüğü takdirde mutlaka PCR testinizi verin. Bu testleri verdikten sonra da evinize geçin, sonucunuz çıkana kadar dışarıda hiç kimseyle temas etmeyin" uyarısında bulunan Dr. Kılıç, "Özellikte misafir asla kabul etmeyin ve evin içinde de test sonucunuz çıkana kadar özel izolede kalmaya dikkat edin. Bu süreç içerisinde temennimiz inşallah hepinizin negatif çıkması ve bu viral hastalığa yakalanmamanız. Ancak testiniz pozitif çıkarsa özellikle kendinizi korumanız açısından aile hekiminiz sizi her gün arayacaktır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne ait Covit tedavi ve destek hattımız tarafından mutlaka aranılacak, bilgilendirme yapılacaktır" diye konuştu.

Korona virüsle mücadele konusunda, testi pozitif çıkan hastaların en son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri, birlikte oturup kalktıkları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmeleri konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren Dr. Kılıç, şunları söyledi;

"Özellikle bizlere bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişiler toplumda hastalığı yaymaya devam ediyor. Bu kişilerin bir an önce tespit edilmesi ve bunların da bir an önce izole edilerek tedavisine başlanması toplum ve halkımızın sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda hepinize dikkatli olunmasını tekrar özenle ve önemle tavsiye ediyorum. Hastalığınız çıktığı dönemde mümkünse ayrı bir odada kalın. Maskenizi mutlaka takın ve evinizden hiçbir surette 14 gün süreyle dışarıya çıkmayın. Bu süreç zarfında ekiplerimiz tarafından sizlere ilaç desteği de verilecektir. İlaçlarınızla ilgili sıkıntınız olursa Covid destek ve tedavi hattımızı arayabilirsiniz. Burada size gerekli yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu süreç zarfında hastalığınızla ilgili kötüleşme veya bulguların kötüye gitmesini fark ederseniz, özellikle nefes darlığı, geçmeyen öksürük gibi bu konuda da sağlık ekiplerimize mutlaka haber vererek destek almanız gerekiyor. Biz bu süreci el ele gönül gönüle sizlerin desteği ile daha kolay aşacağımız fikrindeyiz. Sayın valimiz, belediye başkanlarımız, il sağlık müdürümüz, bizler ve tüm kahraman sağlık ordusu inanılmaz bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sizden destek almak bizim için çok önemli. İnanıyoruz ki yakın günler dünyamız ve Türkiye'miz için çok daha iyi olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.

(İHA)

İl Sağlık Müdürlüğü, İsmail Kılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Testi pozitif çıkanlar son 5 günde temas ettikleri kişileri bildirmeli' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor         
13:44
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 18:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Testi pozitif çıkanlar son 5 günde temas ettikleri kişileri bildirmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei