Testi pozitif çıkanlara "son 5 günde temas ettiklerinizi bildirin" uyarısı - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlardan son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri gizlemeden filyasyon ekiplerine bildirmelerini istedi.

Kılıç, yazılı açıklamasında, şimdiye kadar ülkede bu süreci başarıyla yönettiklerini düşündüklerini, özellikle sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve diğer kamu çalışanlarının bu süreçte canla başla çalıştığını belirtti.

Vatandaşların Kovid-19 konusunda nefes darlığı, öksürük, kırgınlık, yaygın eklem ağrısı ve ishal gibi şikayetleri hafife almaması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, bu tür şikayetleri olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna veya 1. basamak aile hekimlerine başvurmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kılıç, aile hekimi tarafından uygun görüldüğü takdirde mutlaka PCR testi vermelerini, bu testleri verdikten sonra da eve geçip, sonuç çıkana kadar dışarıda hiç kimseyle temas etmelerini istedi.

Kovid-19'la mücadele konusunda, testi pozitif çıkan hastaların en son 5 gün içinde temas ettikleri, birlikte oturup kalktıkları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmeleri konusunda zorluk yaşadıklarını aktaran Kılıç, özellikle kendilerine bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişilerin toplumda hastalığı yaymaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bu kişilerin bir an önce tespit edilmesi ve bunların da izole edilerek tedavisine başlanmasının toplumun sağlığı açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Hastalığınız çıktığı dönemde mümkünse ayrı bir odada kalın. Maskenizi mutlaka takın ve evinizden hiçbir surette 14 gün süreyle çıkmayın. Bu süre zarfında ekiplerimiz tarafından sizlere ilaç desteği de verilecektir. İlaçlarınızla ilgili sıkıntınız olursa Kovid destek ve tedavi hattımızı arayabilirsiniz. Burada size gerekli yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu süre zarfında hastalığınızla ilgili kötüleşme veya bulguların kötüye gitmesini fark ederseniz, özellikle nefes darlığı, geçmeyen öksürük gibi bu konuda da sağlık ekiplerimize mutlaka haber vererek destek almanız gerekiyor. Biz bu süreci el ele gönül gönüle sizlerin desteği ile daha kolay aşacağımız fikrindeyiz. Sayın valimiz, belediye başkanlarımız, il sağlık müdürümüz, bizler ve tüm kahraman sağlık ordusu inanılmaz bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sizden destek almak bizim için çok önemli. İnanıyoruz ki yakın günler dünyamız ve Türkiye'miz için çok daha iyi olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum."