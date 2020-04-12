Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı - Son Dakika

Eskişehir 'de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu