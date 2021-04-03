Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi - Son Dakika

Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi

03.04.2021 17:57
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi, System.String[]

ERZURUM'da, Covid-19 testi pozitif çıkan Semiha U. (80), sokakta elinde çantası ve bastonu ile yürürken, ambulansla karantinada kalması gereken eve gitmemek için polis ve sağlık ekiplerine direndi.

ERZURUM'da, Covid-19 testi pozitif çıkan Semiha U. (80), sokakta elinde çantası ve bastonu ile yürürken, ambulansla karantinada kalması gereken eve gitmemek için polis ve sağlık ekiplerine direndi. Ekiplerin 1,5 saat ikna etmeye çalıştığı Semiha U., Almanya'daki kızıyla telefon görüşmesi yaptıktan sonra ambulansa binip, yakınının evine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hastanede 1 gün önce Covid-19 testi yaptıran Semiha U.'nun sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine yakınları, tedavi için ikna edilemeyen Semiha U.'nun hastaneye götürülmesi amacıyla polisten yardım istedi. Elinde çantası ve bastonu ile sokakta yürüyen Semiha U., ihbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istendi. Ambulansa binmeyeceğini, taksi tutup, evine gideceğini söyleyen Semiha U.'ya, polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın? Taksici öldü, diyelim; onun vebaline girebilecek misin?" dedi. Cebinden çıkardığı parasını gösteren Semiha U., sağlık ekiplerine de ambulansa binmeyip, taksiyle eve gideceğini belirtti.

Sağlıkçılardan yakınlarını aramasını isteyen Semiha U., testinin pozitif olduğu uyarısı üzerine "Oğul hiçbir şeyim yok" diyerek, yoluna devam etmek istedi. "Benim Allah'a şükür hastalığım yok, bir şeyim yok" diyen Semiha U.'ya, polis memuru "Seni tedavi ettirmemiz lazım. Sokakta tek başına olmaz. Allah rızası için bizimle gel, kurban olayım sana" karşılığını verdi. Semiha U., kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de bağırdı.

Polis ve sağlık ekiplerinin 1,5 saat süren ikna çalışmaları üzerine Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada yaşlı kadının kızıyla görüşen ambulans doktoru, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Ambulans doktoru, telefon görüşmesinde, Semiha U.'nun karantina şartları gereği eve götürülmesi gerektiğini söyledi. Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa binerek, yakınlarının evine götürüldü.


Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi
Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi

Koronavirüs, Yakutiye, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Testi pozitif çıktı, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi - Son Dakika


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