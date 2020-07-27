Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı - Son Dakika

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Kronik rahatsızlığı bulunan tekstil çalışanı kadın, tedavi gördüğü hastaneden çektiği video ile vatandaşları uyardı Manisa'nın Kula ilçesinde son günlerde artan vakalar sonrası korona virüse yakalanan bir vatandaş, tedavi gördüğü hastaneden...

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı, System.String[]

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı

Kronik rahatsızlığı bulunan tekstil çalışanı kadın, tedavi gördüğü hastaneden çektiği video ile vatandaşları uyardı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde son günlerde artan vakalar sonrası korona virüse yakalanan bir vatandaş, tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı videoyla vatandaşları uyardı. Bu durumu yaşamayanların henüz ciddiyetin farkında olmadığına dikkat çeken Ayşe Akbey isimli kadın, 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin' sözleriyle vatandaşları uyardı.

Kula'dan son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle bir tekstil fabrikasının çalışmasına 14 gün ara verilerek, fabrika çalışanları da 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Her geçen gün artan vaka sayıları ilçede tedirginliğe sebep olurken, test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar da sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. O vatandaşlardan birisi de karantinaya alınan tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey. Kalp ve gizli şeker gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Ayşe Akbey, belirti gösteren fabrika çalışanlarının karantinaya alınmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde alınan test örneğinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Önce Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akbey, durumunun ilerlemesi ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Akbey, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, kurallara uymayan vatandaşların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle kural tanımayan vatandaşların salgına yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlayacaklarını da sözlerine ekleyen Akbey, tedavi gördüğü hastanede sağlık çalışanlarının kendileri ile çok güzel ilgilendikleri için teşekkür de etti.

Paylaştığı videoda gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, "İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz." sözleriyle yürekleri burktu. Nefes almakta zorlanarak düşüncelerini paylaşan Akbey, paylaştığı videoda, "Öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Sosyal medyada bakıyorum herkes sarmaş dolaş. Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin. İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz. Bir mikrop gibi hissediliyorsunuz zaten. İlaçlar, vücuda aşırı reaksiyon veriyor. Herkes evde kalsın. İnanın hastanelere düşmek istemezsiniz. Benim kronik rahatsızlığım var. Bu virüs yüzünden nefes almakta zorluk çekiyorum. Burada sağlık çalışanları bize çok iyi bakıyor. Bu videoyu gerçekten çok zor çekiyorum, konuşmakta zorlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Akbey'in paylaştığı videolara da sosyal medyadaki arkadaşları beğeni ve yorumlar ile destek verdi.

Manisa, Kula, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı - Son Dakika
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