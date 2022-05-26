TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
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TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

26.05.2022 11:45

ZONGULDAK'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı Ermiya Khashijan (14), lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi.

ZONGULDAK'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı Ermiya Khashijan (14), lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi. Ağrıları geçmeyen çocuğun ameliyatla testislerinden biri alındı. Ailenin avukatı, kasık ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede hatalı teşhis koyulduğunu, çocukta organ kaybına neden olduğu gerekçesiyle doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kentte 8 yıldır yaşayan İranlı ailenin oğlu Ermiya Khashijan, 10 Nisan'da uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasık bölgesinde ağrı hissetti. Ermiya Khashijan, babası ve annesi ile birlikte Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Testlerden sonra lavman işlemi uygulanan Khashijan, ağrı kesici ilaç verilerek eve gönderildi. Çocuğun ağrıları geçmeyince 4 gün sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidildi. Ermiya Khashijan'ın testislerinden biri ameliyatla alındı. Aile, zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle sonucu çocukta organ kaybı meydana gelmesi nedeniyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki doktor hakkında şikayetçi oldu.

'İYİLEŞİR SÖYLEMİNE GÜVENDİK'

Anne Leyla Rakhshande, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne tedavi için gittiklerini, oğlunun 4 gün boyunca ağrılarına rağmen doktorların 'iyileşir' söylemine güvendiğini belirterek, Oğluma doktor iyileşeceğini söyledi dedim. 4'üncü gün ağrısı çok fazla olunca tanıdık bir İranlı doktoru aradık, 'hemen doktora götürün' dedi. Tıp fakültesine gittiğimizde hemen ameliyata aldılar. Testislerinde problem varmış. 1 ay sonra tekrar ameliyat olacak. O gün o hastane bize söyleseydi, böyle kötü durumda olmayacaktı, belki bu kadar ameliyat da olmayacaktı. Şikayetçiyiz diye konuştu.

Uzun süre bisiklete bindikten sonra eve geldiğinde canının çok acıdığını söyleyen Ermiya Khashijan, Bisiklete binemiyorum, koşamıyorum. Kötü hissediyorum. Evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyorum. Başıma bu olay gelmeseydi spora gidecektim dedi.

'GÖRDÜĞÜ TEDAVİYE CEVAP VERMEZSE DİĞER TESTİSİ DE ALINACAK'

Avukat Cemal Azmi Arslan çocuğun kalan testisini kurtarmak için bir ameliyat daha olacağını belirterek, Acil servisteki doktor, muayene edip lavman yapıyor. Çocukta başka bir bulguya rastlamayıp ağrı kesici ilaçla eve gönderiyor. Çocuk, tıp fakültesine gittiğinde testislerinden bir tanesinin hayati fonksiyonunu yitirdiği ve ağrı yaptığını tespit edilip, işlevini yitiren testislerden birini alıyorlar. Hastaneye kontrole gittiğinde diğer testisin de zarar görmüş olabileceği aileye söyleniyor. Şu anda gördüğü tedaviye cevap vermezse diğer testisi de alınacak ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri, hastanın testis torsiyonuyla (testisin kendi etrafında dönmesi) geldiğini, ölü dokunun ameliyatla alındığını belirtti.

İdari soruşturma başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, yargı sonucunu bekleyeceklerini ve açıklama yapmalarının doğru olmayacağını ifade etti.

TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Çocuk, Doğum, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESTİSLERİNDEN BİRİ ALINAN ÇOCUĞUN AİLESİ 'HATALI TEŞHİS' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika


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