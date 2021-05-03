Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri

Gündelik hayatta kullandığımız pek çok ürün, hayvanların üzerinde test edilip onaylandıktan sonra elimize ulaşıyor. Özellikle kozmetik sektöründe hayvanlar, pek çok zorlu testten geçiyor. Peki, testler için onlara ihtiyacımız var mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden duyulan rahatsızlık, son zamanlarda medyada geniş yankılar uyandırıyor. Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan hayvanlar üzerinde denenen metotlar pek çok hayvansever grubun tepkisine neden olmakta. Bazı kuruluşlar ise deneylerde hayvanları kullanmak yerine alternatif yöntemlere geçmeye başladı. İşte 7 maddede hayvan deneyleri. İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Peta, Güncel, Son Dakika Son Dakika › Güncel › Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri - Son Dakika

Son Dakika

AIK taraftarlarının AVM protestosu sosyal medyaya damga vurdu! İşte o anlar

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı

Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim