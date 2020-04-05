Testleri negatif çıkan 360 öğrenci karantinadan tahliye ediliyor - Son Dakika

Testleri negatif çıkan 360 öğrenci karantinadan tahliye ediliyor

TEKİRDAĞ - Yurt dışından getirilerek Tekirdağ'ın şehir merkezi ve Çorlu ilçesinde yurtlarda karantina altına alınan 360 öğrenci, karantina sürelerinin dolması ve testlerinin negatif çıkmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinden ve umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmıştı. 22-23 Marta 2020 tarihinde yurtdışından çeşitli ülkelerden getirilen 360 öğrenci ve vatandaş Tekirdağ'ın şehir merkezi ve çorlu ilçesinde yurt müdürlüğüne yerleştirilmişti. Karantina süreleri dolan öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından testlerinin negatif çıkması ve durumlarının iyi olması üzerine tahliye edilmeye başlandı. Öğrencileri taşıyan otobüsler tek tek yurt binalarından ayrılıyor.