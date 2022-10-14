DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu! - Son Dakika
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DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu!

14.10.2022 14:41
DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu!

Testleriyle tanınmış olan DxOMark'a göre en iyi kameralı telefon Pixel 7 Pro oldu. Ancak zirveyi iki isim paylaşıyor.

Google, mayıs ayında ön gösterimi yapılan Pixel 7 serisini geçtiğimiz haftalarda resmen tanıttı. Güçlü işlemcilerinin yanı sıra bu seri, kamera özellikleriyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Bugün ise Google Pixel 7 Pro, DxOMark kamera sıralamasında zirvenin yeni ismi oldu. İşte Pixel 7 Pro'nun kamera puanı!

Google Pixel 7 Pro, 147 puan ile zirvenin yeni sahibi oldu

Geçtiğimiz haftalarda resmi duyurusu yapılan Google Pixel 7 Pro, satışa sunulmasının ardından DxOMark'ta yerini aldı. Söz konusu ekran incelemesinde Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max'ten sonra ikinci sırada yer aldı. Ancak model, kamera incelemesinde önemli bir başarı ortaya koyarak zirveye yerleşmeyi başardı.

DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu!

Pixel 7 Pro, fotoğraf testinde 148 puan, video karşılaştırmasında ise 143 puan aldı. Genel ortalamada da 147 puan aldı. Buna rağmen model, zirveyi paylaşıyor. Bu puana ulaşan bir diğer telefon ise Honor Magic 4 Ultimate oldu. Söz konusu sensörler olduğu zaman Google Pixel 7 Pro, çok da iddialı durmayan üç kamera sunuyor. Ancak Google, bu zamana kadar sürdürmüş olduğu kamera yazılımıyla Pixel 7 Pro'da adından söz ettiriyor.

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DxOMark'a göre Pixel 7 Pro, yazılım ayarlamada Pixel 6 Pro'ya göre daha iyi video kalitesine ve yakınlaştırmaya sahip. Bunun yanı sıra güçlü kontrast koruması ve daha iyi pozlama doğruluğu sağlıyor. Uzmanlar, telefonun kamerasının zorlu koşullarda çekim yaparken dahi cilt tonunu doğru bir şekilde ürettiğini belirtti.

Bununla birlikte hem videoda hem de kamerada otomatik odaklamanın oldukça doğru ve hızlı olduğu söylüyor. Ayrıca telefondaki sabitleme sisteminin de etkili bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Yeterli ışığın olmadığı noktalarda da fotoğrafta bir etki bırakabiliyor. Bunların dışında yakın mesafeden çekilen görüntülerde bir detaylandırma sıkıntısı olduğu görüldü.

DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu!

Google Pixel 7 Pro özellikleri

İşlemci: Google Tensor G2

Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim

Batarya: 5000 mAh, 30W hızlı şarj

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Peki, siz Pixel 7 Pro kamera özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu! - Son Dakika

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