Testo Taylan tutuklandı

18.03.2026 15:13
"Sosyal deney "adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Testo Taylan" adıyla tanınan fenomen Taylan Özgüç Danyıldız, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; "Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran "Testo Taylan" adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen içerik üreticisi Y.H. ve U.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Testo Taylan" adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

